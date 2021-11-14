Son dakika haberleri... Burkina Faso'da terör saldırısında 20 asker öldü - Son Dakika

DAKAR (AA) Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde orduyu hedef alan terör saldırısında 20 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Güvenlik Bakanı Maxime Kone, ulusal radyoda yaptığı açıklamada, kuzeyde bulunan Soum ilçesindeki jandarma birliğinin terör saldırısına uğradığını, saldırıda 20 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.