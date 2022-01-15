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Son dakika haberleri: Burkina Faso Dışişleri Bakanı Sori-Coulibaly, Büyükelçi Arı'yı kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Burkina Faso Dışişleri Bakanı Sori-Coulibaly, Büyükelçi Arı'yı kabul etti

15.01.2022 13:13
Son dakika haberleri: Burkina Faso Dışişleri Bakanı Sori-Coulibaly, Büyükelçi Arı'yı kabul etti

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly ile görüştü.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly ile görüştü.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinden verilen bilgiye göre, Büyükelçi Arı, yeni atanan Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışı Burkina Fasolular Bakanı Sori-Coulibaly tarafından kabul edildi.

Türkiye ile Burkina Faso arasındaki savunma, güvenlik, ekonomi, yatırım, sağlık ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alındığı görüşmede, iki ülkenin iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik ilave somut adımlar atılması hususunda mutabık kalındı.

Büyükelçi Arı, Türkiye'nin, terörle mücadelede Burkina Faso'nun yanında bulunduğunu ve bu alandaki tecrübelerini aktarmaya hazır olduğunu vurguladı.

Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Burkina Fasolu mevkidaşı Roch Marc Christian Kabore arasında Togo'nun başkenti Lome'de 19 Ekim'de yapılan görüşme başta olmak üzere son dönemde artan üst düzey temas ve ziyaretlerin niteliğinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Sori-Coulibaly de çalışma takvimi ve güncel gelişmelerin imkan vermesi halinde gelecekte gerek ikili ziyaret gerekse Antalya Diplomasi Forumu vasıtasıyla Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

Türkiye-Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı da olan Bakan Sori-Coulibaly, üçüncüsü Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan KEK Toplantısı'na hazırlık niteliğinde olacak çalışmaların Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı ve Vagadugu Büyükelçiliğinin eş güdümünde gerçekleştirilmesi arzusunu dile getirdi.

Son dakika haberleri: Burkina Faso Dışişleri Bakanı Sori-Coulibaly, Büyükelçi Arı'yı kabul etti

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Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Burkina Faso Dışişleri Bakanı Sori-Coulibaly, Büyükelçi Arı'yı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Burkina Faso Dışişleri Bakanı Sori-Coulibaly, Büyükelçi Arı'yı kabul etti - Son Dakika
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