Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret

24.12.2020 11:15
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokak sokak gezen, gönüllü olarak yollara atılan çöpleri toplayıp, çevre temizliği yapan çocuklar, internette yayınlanan görüntüleriyle herkesin takdirini kazandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokak sokak gezen, gönüllü olarak yollara atılan çöpleri toplayıp, çevre temizliği yapan çocuklar, internette yayınlanan görüntüleriyle herkesin takdirini kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mahallerinde ziyaret ettiği çevre gönüllüsü çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazı Mahallesi'nde, 10 yaşlarında olan toplam 10 çocuk, 11 Aralık Cuma günü ellerinde poşet, sokak sokak gezip yerdeki çöpleri topladı. Çocuklar poşetlere doldurdukları çöpleri konteynere attı. Çocukların sokağı temizlediği gören esnaf, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, çocukların, sokakta ellerinde poşetlerle yürüdüğü ve yerlerdeki çöpleri topladığı anlar yer aldı. Çocukların güvenlik kamerasına el sallamaları ise dikkat çekti.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir araya gelerek sokakları tek tek gezip çöpleri yerden alarak çöp konteynerine atan çocuklar, örnek davranışla herkesin gönlünü kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sokakları temizleyen çocuklara sürpriz yaparak mahallelerinde ziyaret etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte miniklerle buluşan Başkan Aktaş, davranışlarıyla Türkiye'ye örnek olan çocuklarla sohbet etti.'AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR'Başkan Aktaş, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çocukların temizlik konusunda yaptığı güzel hareketin sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'de ses getirdiğini hatırlattı. Çocukların çöpü yere kimin attığına bakmadan mahalleyi temiz tutmak adına örnek bir girişimde bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Çocuklarımızı kutluyorum. Aslında her bir vatandaşımız bu hassasiyetle yaşamalı. Bursa 3 milyondan fazla nüfusa, İnegöl ise yaklaşık 300 bin nüfusa sahip. Şehrin temizliği sadece belediye çalışanlarından beklenmemeli, her bir vatandaşımız duyarlı olmalı. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın oluşturduğu farkındalığa kayıtsız kalamazdım. Bu yüzden onları mahallelerinde ziyaret ettik. Çocukların bu gayreti mahallelerin, Bursa'nın ve Türkiye'nin daha temiz olmasına vesile olacaktır. Çocuklarımız bizleri davranışlarıyla mutlu etti. Onların duyarlılığı herkese örnek olacaktır" dedi.'KİRLETMEK GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK'İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise güzel davranışta bulunarak Türkiye'ye örnek olan çocukları mahallelerinde ziyaret ederek onları sevindiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Gelecek nesli iyi yetiştirmek zorunda olduklarını belirten Taban, "Şehirler hepimizin. Kirletmek gibi bir lüksümüz yok. Hepimiz Müslüman'ız ve Müslüman kirletmez. Temizlik bilincinin artırılması için başlattığımız çabayı devam ettireceğiz. Her bireye görevler düşüyor. Çocuklarımızı yürekten kutluyorum. İnşallah başlattıkları bu hamle tüm Türkiye'ye yayılacaktır" diye konuştu.?Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, daha sonra çocuklara örnek davranışlarından dolayı çeşitli hediyeler dağıttı.

Sokaklarda çok fazla çöp gördükleri için böyle bir davranışta bulunduklarını söyleyen çocuklar ise özellikle büyüklerinin çevreyi temiz tutmalarını istedi. Çocuklar, mahallelerinde kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür etti.


Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan çevreci çocuklara ziyaret - Son Dakika


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