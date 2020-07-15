Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gazmend Husaj'ı transfer etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gazmend Husaj'ı transfer etti

Son dakika haberleri: Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arnavut smaçör Gazmend Husaj ile sözleşme imzaladı.

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arnavut smaçör Gazmend Husaj ile sözleşme imzaladı.

Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklaya göre, yeşil-beyazlılar geçen sezon Yunanistan ekibi Olympiakos forması giyen Gazmend Husaj'ı kadrosuna kattı.

Daha önce Spor Toto ve İnegöl Belediyespor forması giyen Arnavut smaçör, Chenois Geneve, Studenti Tirana, Al-Muharraq, Qatar SC, Volley Pieacenza ve Tours VB takımlarında oynadı.

File üstünde etkinliğiyle dikkati çeken 2 metre boyundaki oyuncu, aynı zamanda Arnavutluk Milli Takımı'nın kaptanlığını üstleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:41 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gazmend Husaj'ı transfer etti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:48 Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 22:37 Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 20:06 İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 kurban kestirdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22:48
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 kurban kestirdi
20:06
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 23:36:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gazmend Husaj'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]