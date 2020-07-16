Son dakika haberleri... BURSA Cerrahi maskeli hırsızın sadaka kutusunu çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

Cerrahi maskeli hırsızın sadaka kutusunu çaldığı anlar kamerada

BURSA'da cerrahi maskeli kişinin bir ekmek fırınından sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30'da İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırınına cerrahi maskeyle gelen şüpheli, kasa bölümünde bulunan sadaka kutusunu, kasiyerin başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip, çaldı. Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Yakup Bıyık, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, sadaka kutusunun çalındığını gören Bıyık, karakola giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin geldikten sonra bir süre beklediği gözüküyor. Kasiyerin başka biriyle ilgilendiği anda şüpheli, sadaka kutusunu alıp arkasına saklıyor. Cerrahi maskeli olduğu görülen şüpheli, bir süre bekledikten sonra fırından çıkıyor.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.