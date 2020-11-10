Son dakika haberleri: Bursa'da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa'da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
10.11.2020 15:05
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da 14 yıl önce işlediği cinayetin ardından aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa'da 14 yıl önce işlediği cinayetin ardından aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarda 2006 yılında Mudanya Caddesi üzerinde bir restoranın önünde M.Ö. (36) isimli şahsı öldüren ve 36 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olarak aranan M.İ. (43) Osmangazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, E Tipi kapalı cezaevine teslim edildi. - BURSA
Son Dakika Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu