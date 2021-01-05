Son dakika haberleri | Bursa'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bursa'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

05.01.2021 16:25
Son dakika haberleri | Bursa'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Son dakika haber: Bursa'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dereköy Mahallesi'nde Mehmet Peker'e (51) ait iki katlı evde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangın sırasında evdeki tüpün patlamasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, Yangın, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bursa'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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