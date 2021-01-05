Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dereköy Mahallesi'nde Mehmet Peker'e (51) ait iki katlı evde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı

Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada

Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık