Bursa haber... Bursa'da 200 polis ve jandarma ile huzur uygulaması - Son Dakika
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Bursa haber... Bursa'da 200 polis ve jandarma ile huzur uygulaması

07.10.2022 00:30

Bursa haberlerine göre Bursa'da 200 polis ve jandarma ile huzur uygulaması Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 200 güvenlik görevlisinin katıldığı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Bursa'da 200 polis ve jandarma ile huzur uygulaması

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 200 güvenlik görevlisinin katıldığı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. İlçe genelinde yapılan uygulama dronla havadan görüntülendi.

Yapılan kontrollerde 1028 şahsın GBT'si sorgulandı. 165 araç denetlenirken, 50 araca toplam 81 bin TL cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsa ruhsatsız tabanca kullanmaktan işlem yapıldı. 24 umuma açık mekan denetlenirken 3 şahsa alkollü araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Uygulamaya katılan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Jandarma ve polis ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. 200'ün üzerinde polis ve jandarma ekibimizle bu uygulamaları yapıyoruz. 3 saat boyunca yollarda olduğu gibi umuma açık olan mekanları denetliyoruz. Bu tür uygulamalarımız devam edecektir" dedi.

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Son dakika haberleri! İNEGÖL'DE POLİS VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA Son dakika haberleri! İNEGÖL'DE POLİS VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması
Kaynak: İHA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haber... Bursa'da 200 polis ve jandarma ile huzur uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber... Bursa'da 200 polis ve jandarma ile huzur uygulaması - Son Dakika
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