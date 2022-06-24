Son dakika haberleri | Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların hepsi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların hepsi tutuklandı

24.06.2022 09:39
Son dakika haberleri | Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların hepsi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 245 silahla yakalanan 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 245 silahla yakalanan 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıl süren takip sonucu düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde işletme ruhsatı bulunan 3 katlı av bayisine yapılan operasyonda ortaya çıktı. Operasyon sonrası bir atölye ve bir depoda yapılan aramalarda, 1 adet MP5 otomatik tabanca, 77 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet kurusıkı tabanca, bin 360 adet çeşitli çaplarda fişek, 37 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca gövdesi, 44 adet sürgü üst kapağı, 61 adet namlu, 20 adet şarjör, 2 adet spiral aleti, 1 adet mengene, 1 adet matkap, 1 adet namlu ölçüm aleti ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar geçmişte suça karışmış olabileceği düşünülerek balistik incelemeye gönderildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan K.Y., B.T., M.U. ve M.O. sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların hepsi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların hepsi tutuklandı - Son Dakika
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