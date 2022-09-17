Son dakika haberleri... Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

17.09.2022 22:10
Son dakika haberleri... Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

?Yangın, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, İnegöl Mobilya Sanayi'de meydana geldi. Nil Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan ahşap malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de atölyenin 2'nci katındaki yangını diğer katlara sıçramadan müdahale ederek 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Çıkan yangında atölyede hasar meydana gelirken ekipler de inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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