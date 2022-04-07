Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasının sanıkları yargılanıyor

07.04.2022 14:49
Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasının sanıkları yargılanıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa-Ankara kara yolunda 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili biri tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa-Ankara kara yolunda 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili biri tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu tır sürücüsü F.E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, araçları kazada hasar gören bazı kişilerin davaya katılma talebinde bulunduklarını bildirdi.

Araçları hasar gören kişilerin taraf olmadığını dile getiren sanık avukatı, davaya katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Müşteki avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Söz verilen sanık F.E, "Kaza bilerek ve isteyerek olmadı. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve davaya katılma talebinde bulunanların, dosyada taraf olmamaları ve gerçekleşen kazada maddi hasar dışında herhangi bir zarar görmemeleri nedeniyle katılma taleplerinin reddinde karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde, 12 Mart 2021'de, F.E. yönetimindeki 06 CHS 523 çekici ve 18 AAJ 361 dorse plakalı tır, karşı şeride de geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü F.E. ise tutuklanmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, söz konusu çekicinin sistem sorgusunda 2 Mart 2021'de Samsun'da Karayolları Trafik Kanunu'nun (kamyon çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır durumda bulundurmamak) maddesinden işlem yapılarak trafikten men bilgisinin POLNET sistemine girildiği, 7 günlük izin süresi bitiminde bu eksikliğin giderilmediği ve bu nedenle çekicinin eksiklik giderilinceye kadar trafiğe çıkmasının uygun olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

Tırın yüksek hızda ilerlediği, önünde seyreden araca çarpmayı önleme adına yolun sağ ve solunda uygun alan olmasına rağmen kaçma eylemine başvurulmadığı, araçları arkadan çarparak sürüklediği aktarılan raporda, takografta çekicinin eski plakasının kayıtlı olduğu, aracın kalibrasyonunun yapılmadığı ifade ediliyor.

Raporun sonuç bölümünde, çekici ve dorsenin fren sisteminde hava kaçağı ve "patlamanın" söz konusu olmadığı, fren sistemlerinin bakımsızlığının ölümlü, yaralamalı ve hasarlı trafik kazasının meydana gelmesinde ciddi anlamda etken olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların her biri için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, kusurları oranında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

YORUMLAR
500
En ucuz ulaşım Bursa'da En ucuz ulaşım Bursa'da Bursa'da bir kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor Bursa'da bir kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor

Mahkeme, Ankara, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:28 Film değil gerçek! Adresleri karıştıran kepçe operatörü yanlış binayı yıkmıştı! Olayın kahramanı işin aslını anlattı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement