Bursa'nın Gemlik ilçesinde 6 metre yükseklikten düşen ambulanstaki hasta, yaralandı.

Hasta nakil hizmeti veren özel bir firmaya ait ambulans, İzmir- İstanbul Otobanı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gemlik Kavşağı yakınlarında yaklaşık 6 metre yükseklikten hizmet yoluna düştü.

Kazada, Balıkesir'den İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine tedavi için götürülen A.B, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.