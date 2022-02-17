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Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

17.02.2022 09:37
Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da ağacın dallarına takılarak asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtararak doğaya geri bıraktı.

Bursa'da ağacın dallarına takılarak asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtararak doğaya geri bıraktı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar ağacın dallarına takılarak asılı kalan bir kuş olduğunu gördü. Ardından vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri ise merdiven uzatarak ağaca takılan kuşu kurtararak doğasına geri bıraktı. - BURSA

Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

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İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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