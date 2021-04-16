Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın

16.04.2021 22:09
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın, System.String[]

Son dakika haberi: Bursa'da bir antikacı dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor.

Bursa'da bir antikacı dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor. 2 katlı tarihi binayı tamamen saran alevler geceyi aydınlattı. Ahşap binanın yan duvarları bir süre önce yandaki inşaat sebebiyle yıkılmıştı.

Yangın, merkez Osmangazi İlçesi Haşimiscan Caddesi'nde bulunan bir antikacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre saat 21.00 sıralarında, antikacı dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, 2 katlı ahşap binayı tamamen sararken, alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangın sebebiyle zaman zaman çökme tehlikesiyle yasandi. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Ayrıca iş yeri sahibi, baygınlık geçirirken gözyaşlarına boğuldu. Yangın sebebiyle binlerce lira değerindeki antika eşyalar kullanılamaz hale geldi. 9 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin yangına müdahalesi devam ediyor - BURSA

Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın

İtfaiye, İnşaat, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın - Son Dakika


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