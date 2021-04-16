Son dakika haberleri... Bursa'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Görükle Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında kullanılmayan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Üst katlarda oturan ve dumandan etkilenen M.D. (36) ile bir kedi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

M.D'ye ambulansta müdahale edildi.