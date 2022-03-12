Son dakika haberleri... Bursa'da arızalanan arazi aracını çekerken devrilen ATV sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bursa'da arızalanan arazi aracını çekerken devrilen ATV sürücüsü öldü

12.03.2022 23:14
Son dakika haberleri... Bursa'da arızalanan arazi aracını çekerken devrilen ATV sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bozulan arazi aracını, kendi ATV motoruna bağladığı halatla çeken sürücü, araçtan düşerek öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bozulan arazi aracını, kendi ATV motoruna bağladığı halatla çeken sürücü, araçtan düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre, Bursa- Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde Semih Demirbaş, arızalanan ATV motorunu şehir merkezine getirebilmek için arkadaşı Murat Haber'den yardım istedi.

Haber, halatla kendi aracına bağladığı ATV motorunu çekerken, kayganlaşan yolda aracının takla atmasıyla halatın kopması sonucu su kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Haber'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ankara, İnegöl, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bursa'da arızalanan arazi aracını çekerken devrilen ATV sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bursa'da arızalanan arazi aracını çekerken devrilen ATV sürücüsü öldü - Son Dakika
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