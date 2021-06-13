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Son dakika haberleri! BURSA'DA AŞIRI HIZ KAZASI: 3 AĞIR YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri! BURSA'DA AŞIRI HIZ KAZASI: 3 AĞIR YARALI

13.06.2021 08:48

Son dakika haberine göre BURSA'da aşırı süratli olduğu öne sürülen otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

BURSA'da aşırı süratli olduğu öne sürülen otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralanırken, hızı yüksek olan otomobilin sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Kent meydanından İzmir istikametine giden sürücüsünün kimliği bilinmeyen 31 LN 542 otomobil, Merinos Kavşağı'na geldiği sırada iddiaya göre, aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıktı. Ortadaki telleri yıkarak karşı şeride geçen otomobil, bu sırada kent meydanı istikametine giden Yılmaz Yıldıztaş idaresindeki 116 AAZ 577 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yılmaz Yıldıztaş ile arkadaşları Serhat Yılmaz ve Bünyamin Minta yaralanırken, kimliği belirsiz sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Bünyamin Minta'yı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yılmaz Yıldıztaş ve Serhat Yılmaz'ı da Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'ARAÇ BİZİM ŞERİDE GEÇTİ'

Kaza sırasında Yılmaz Yıldıztaş'ın aracının arkasında seyir halinde olduğunu belirten İbrahim Doğru, "Ben beyaz otomobilin arkasındaydım. Yaklaşık 50 kilometre hızla gidiyorduk. Diğer araç nasıl olduysa bizim şeridimize geçti. Bizim şeride geçtiği gibi zaten beyaz arabanın üstüne çıktı. Kazanın ardından baya bir bağırışlar vardı. Bu sırada bir, iki kişi olay yerinden ayrıldı. Ben o sırada farkına varamadım. Herkes bir tarafa koşuşturduğu için kimin kaçtığını veya ne yaptığını göremedim. Eğer bizim hızımız da fazla olsaydı çok daha kötü olurdu. Yaralılardan bir tanesi çok ağırdı. Sürücünün de bilinci yerinde değildi" dedi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü belirlemek için soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! BURSA'DA AŞIRI HIZ KAZASI: 3 AĞIR YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA AŞIRI HIZ KAZASI: 3 AĞIR YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA AŞIRI HIZ KAZASI: 3 AĞIR YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA AŞIRI HIZ KAZASI: 3 AĞIR YARALI

Osmangazi, Otomobil, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BURSA'DA AŞIRI HIZ KAZASI: 3 AĞIR YARALI - Son Dakika


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