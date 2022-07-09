Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu'nda 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar da birbirlerine tekme- tokat saldırdı. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ayırdığı taraflar, bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası - Son Dakika

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