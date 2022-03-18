Son dakika haberleri... Bursa'da aynı yerde kaza yapan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bursa'da aynı yerde kaza yapan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı

18.03.2022 15:23
Son dakika haberleri... Bursa'da aynı yerde kaza yapan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da iki tırın peş peşe kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'da iki tırın peş peşe kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa Çevre Yolu'nda seyreden L.D. yönetimindeki 06 JVG 26 plakalı tır, Geçit mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kenardaki bariyere çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Y.Y'nin kullandığı 06 CTT 157 plakalı içecek yüklü tır duramayıp refüje devrildi.

Hafif yaralanan sürücü Y.Y, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bursa'da aynı yerde kaza yapan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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