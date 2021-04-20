Son dakika haber... Ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi - Son Dakika

Bursa'da ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan ve yaklaşık 2 saat polise direnen şüpheli ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.

İddiaya göre, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıkan Aygün Y, parkta kendisini bekleyen ayrı yaşadığı eşi Mehmet Y. ile karşılaştı.

Çift arasında burada yaşanan tartışmanın ardından Mehmet Y. yanındaki silahla kadına ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüphelinin Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirleyen ekipler, adrese hareket etti.

Silahıyla evinin balkonuna çıkan zanlı, teslim olmayıp havaya ateş ederek intihar edeceğini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim olan Mehmet Y, gözaltına alındı.