Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı

30.06.2022 14:15
Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde B.Ç. (18) ile aralarında önceden husumet bulunan E.M.T. (15) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M.T'nin, yanında taşıdığı bıçakla B.Ç'yi sırtından yaraladığı iddia edildi.

B.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçtığı öne sürülen şüpheli E.M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı - Son Dakika

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