Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı

Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde B.Ç. (18) ile aralarında önceden husumet bulunan E.M.T. (15) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M.T'nin, yanında taşıdığı bıçakla B.Ç'yi sırtından yaraladığı iddia edildi.
B.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçtığı öne sürülen şüpheli E.M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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