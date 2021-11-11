Son dakika haberi! Binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir binanın üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir binanın üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi Akar Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik güçlerinin çevrede tedbir aldığı olayda, yangının büyüme ihtimaline karşı yakın binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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