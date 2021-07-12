Son dakika gündem: Ablasını odaya kilitleyip balkondan rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Bursa'da bir evden çevreye rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 2. Karaca Sokak'ta bir binanın 5. katındaki dairenin balkonundan silahla rastgele ateş açıldığının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, şüpheli Halil A'nın ateş açmayı sürdürdüğü sokağın girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra takviye olarak bölgeye Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı polisler yönlendirildi.

Ablasını odaya kilitlediği belirlenen Halil A. ile karşı binanın balkonundan iletişim kuran emniyet yetkilileri, onu ikna etmeye çalıştı.

İçeri giren ve perdeleri kapatarak teslim olmamakta direnen zanlının gölgesini takip eden yetkililerin talimatlarıyla harekete geçen özel harekat ekipleri, ses bombası atarak koçbaşıyla kapıyı kırıp binaya girdi.

Silahıyla gözaltına alınan Halil A, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polislerin kurtardığı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.