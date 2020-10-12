Son dakika haberleri: Bursa'da bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı polise yakalandı - Son Dakika

Bursa'da bir kadının ATM'den çektiği paralarını kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

N.A. adlı kadın, para çekmek için Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı'nda bulunan bir bankaya ait ATM'ye geldi.

U.I, arkasından yaklaştığı kadının ATM'den çektiği 2 bin liraya yakın parayı zorla elinden alıp kaçmak istedi.

Bu sırada bölgede görevli olan ve durumu fark eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, U.I'yı suçüstü yakaladı.

Kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan memura mukavemette bulunan zanlı, onu dudağından yaraladı.

Polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.