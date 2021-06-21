Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınarönü Mahallesi'nde bazı kişiler, E.A'nın (35) bir parkta hareketsiz yattığını fark etti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin çalıştığı çay ocağının sahibinin kardeşi F.Ü'yü yakaladı.

E.A'yı aralarında çıkan tartışma sırasında darbedip parka bıraktığı iddia edilen ve gözaltına alınan F.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.