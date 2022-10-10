Son dakika haberleri | Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

10.10.2022 00:57
Son dakika haberleri | Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da bisikletli gençlerin canlarını hiçe saydıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bisikletli gençlerin canlarını hiçe saydıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet sürücüsü rüzgarı kesmek için akıl almaz bir yöntem denedi. Bisikleti ile seyreden kamyonetin arkasına santimetreler kalacak şekilde yaklaşan bisikletli bir süre bu şekilde ilerledi. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diğer bir görüntü ise merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde kaydedildi. Hızlıca gitmek isteyen bisikletli genç, çareyi kamyonetin kasasına tutunarak gitmekte buldu. Bir süre kamyonetin kasasına tutunarak giden genç, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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