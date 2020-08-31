- Bursa'da boş valiz bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
BURSA - Bursa'da boş valiz bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. Patlatılan şüpheli valizin içerisi boş çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde, merke Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde bulunan Gazi Timurtaş Paşa Türbesi yanında şüpheli valiz gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Hemen valizin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Valizin çevresine de güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından valizin boş olduğu görüldü. Otobüs durakları ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu alanda bulunan valizin kontrollü şekilde patlatılması, çevrede paniğe neden oldu. Valizin olay boş olduğunun anlaşılmasınınardından yol araç ve yaya trafiğine açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:17 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! - Bursa'da boş valiz bomba imha ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika