Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Cenk K. (44), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Serpil K'nin bazı yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Maktulün komşusunun tanık olarak dinlenmesinin ardından konuşan sanık Osman Cenk K, "Keşke böyle bir şey olmasaydı. Olay anında ben, ben değildim. 3 aileyi kararttım. Çok pişmanım" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, cezai ehliyetine yönelik istenen raporların kesinleşmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Nilüfer ilçesinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda, iki çocuk annesi Serpil K. (41), memleketi Uşak'a gitmek için eve valiz hazırlamaya gelen kocası Osman Cenk K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan sanık polis ekiplerince Kütahya'da yakalanmıştı.