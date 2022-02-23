Son dakika haberleri: Çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü

23.02.2022 16:41

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Rüzgarın da etkisi ile yangın bir alt kata sıçradı.

Olay yerine çok sayıda İtfaiye Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri binayı çevreleyerek söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: Çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
BURSA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN BURSA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Hamilelerden yoğun ilgi gören eriğin 4 tanesi 50 TL'ye satılıyor
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:44:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement