Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi

18.04.2022 11:51
Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: BURSA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı.

BURSA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı. Kazada, araç sürücüsü CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Eren Ok (22) hayatını kaybetti, yanında bulunan Murat Kazım (24) yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Barakfakih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eren Ok idaresindeki 34 ED 9053 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu.

Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücü Eren Ok'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat Kazım ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazım'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Eren Ok'un cenazesi toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Amasya'ya götürüldü. MİLLETVEKİLİ ERKAN AYDIN'DAN TAZİYE MESAJICHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Eren Ok'un yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Kestel Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ok'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Bursa
Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Otomobil, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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