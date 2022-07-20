Son dakika haberi... BURSA'DA DAYI İLE YEĞENİ ARASINDA MİRAS KAVGASI: 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi... BURSA'DA DAYI İLE YEĞENİ ARASINDA MİRAS KAVGASI: 1 YARALI

20.07.2022 05:49

Son dakika haber... BURSA'da Abdullah S., beraberindeki 10 kişiyle miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen yeğeni Fatma Ö.'nün evini bastı.

BURSA'da Abdullah S., beraberindeki 10 kişiyle miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen yeğeni Fatma Ö.'nün evini bastı. Çıkan kavgada Fatma Ö. ayağından pompalı tüfekle vurulurken, gelini Esna Ö. ise darbedildi. Polis Fatma Ö.'yü yaralayan kişinin kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Olay, saat 01: 30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi 1'inci Ayok Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce Fatma Ö. ve dayısı Abdullah S. arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Abdullah S., gece saatlerinde yanına aldığı 10 kişilik grupla yeğeni Fatma Ö.'nün evini bastı. Öfkeli grup, Fatma Ö.'nün gelini Esna Ö.'yü darbetti. Çıkan kavgada Fatma Ö. ise pompalı tüfekle bacağından vurularak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Fatma Ö.'nün kim tarafından vurulduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BURSA'DA DAYI İLE YEĞENİ ARASINDA MİRAS KAVGASI: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BURSA'DA DAYI İLE YEĞENİ ARASINDA MİRAS KAVGASI: 1 YARALI - Son Dakika
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