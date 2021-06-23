DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, MİT Bursa Bölge Başkanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2017 yıllarında Suriye ve Irak'ta örgüt adına faaliyette bulunduğu iddia edilen "Hacı İdris" kod adlı Irak uyruklu M.A.K'nin kentte bir adreste saklandığını tespit etti.
O dönem DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen şüpheli, bulunduğu adrese yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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