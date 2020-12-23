Son dakika haberleri! Bursa'da düğüne katılıp Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası - Son Dakika

Alanyurt Mahallesi'ndeki düğün salonuna giden ekipler, halay görüntülerinde yer alan 15 kişiye ilgili kanuna muhalefetten 47 bin 700 lira ceza verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğün salonunda çekilen ve çok sayıda kişinin halay çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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