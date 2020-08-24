Son dakika haberleri! Bursa'da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa'da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı

Son dakika haberine göre Bursa'da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktıBursa'da, 3 ayrı düğüne katılan 42 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bursa'da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı

Bursa'da, 3 ayrı düğüne katılan 42 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı, 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki 3 ayrı düğüne katılan 42 kişinin, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 150 kişinin de temaslı olarak takiplerinin yapıldığı belirtildi. Kentte son iki haftadır basına yansıyan düğün görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının açıkça görüldüğünün söyleyen Halim Ömer Kaşıkcı, "3 ayrı düğüne katılan 5 kişide düğün sonrasında belirtilerin başlaması üzerine testler yapıldı. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca üç cemiyetten yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor" diye konuştu.

'BELİRTİLERİ GÖSTERENLER ORGANİZASYONLARA KATILMAMALI'

Hasta olan veya belirti gösteren kişilerin kesinlikle bu tip organizasyonlara gitmemesi, kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, şu uyarılarda bulundu:

"Filyasyon ekiplerimiz büyük bir özveri ile hastaların bütün takiplerini gerçekleştirirken, pozitif olduğu tespit edilen bir hastanın temaslı bulunduğu kişilere de semptom göstermeseler dahi izolasyona alarak, bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı vatandaşlarımızın 14 gün izolasyon kurallarına uymadığı, çarşı pazara gittiği hatta düğün, sünnet, nişan gibi etkinliklere katıldıklarını ve pek çok kişiye hastalığı bulaştırdıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız izolasyonda takip edilen veya semptomları görülmeye başlayan kişilerin mutlaka izolasyon kurallarına uymaları, kesinlikle maske, sosyal mesafe ve temizlikten taviz vermemeleridir."

'VİRÜS KALABALIK VE MASKESİZ ORTAMLARI SEVİYOR'

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün sahibinin bir ve ikinci derece yakınları haricinde 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, nikah, sünnet ve cenaze merasimlerine katılmalarının yasaklandığını hatırlatan Uzm. Dr. Kaşıkcı, "65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler yüksek risk grubunda yer aldıkları için bu dönemde olabildiğince dışarıya daha az çıkmalılar. Virüsün özellikle kalabalık ve maskesiz ortamları sevdiğini unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Bursa'da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı

İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bursa'da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı - Son Dakika
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