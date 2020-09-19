Son dakika haberleri! Bursa'da dur ihtarına uymayan kişi yakalandı
Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dur ihtarına uymayarak otomobilini polis ekiplerinin üzerine süren kişi, yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dur ihtarına uymayarak otomobilini polis ekiplerinin üzerine süren kişi, yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde M.S'nin kullandığı şüpheli otomobile dur ihtarında bulundu.
Polisin ihtarına uymayan sürücü M.S, aracını polis ekiplerinin üzerine sürdü.
Bunun üzerine yaşanan kovalamacada yakalanan ve polis ekiplerine mukavemet gösteren M.S, gözaltına alındı.
Son Dakika Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu