Son dakika haberleri | Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı
04.12.2020 12:39
Son dakika habere göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1'i kadın 4 kişi yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1'i kadın 4 kişi yakalandı.
Operasyon Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen İ.E., A.E., T.E. ve E.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstünde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 Kilo 135 Gram bonzai ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrası yakalanan 4 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA
Son Dakika Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,5 liradan işlem görüyor Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar