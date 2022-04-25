Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

25.04.2022 16:02
Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Gelen son dakika haberine göre Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Canolat, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını söyledi.

Eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınlarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Ökten ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

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Pilot, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
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