Trafiği ve canlarını hiçe saydılar! Bir otomobile 9 kişi binip, 1 kişiye de kaputun üstünde yolculuk yaptırdılar

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika

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