Son dakika haberleri! Bursa'da eşini silahla yaraladığı iddia edilen sanık hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Hayrettin M, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile müşteki Semra M. de salonda hazır bulundu.

Sanık savunmasında, yaşadıkları tartışmalar sonrasında eşine boşanma davası açtığını anlattı.

Eşinin Bursa'da kızıyla yaşamaya başladığını, olay günü ise torununu görmek için kızının evinin önünde beklediğini belirten sanık, "Normalde olayda kullandığım tabancayı arabada tutardım ama kapı kilitlenmediği için yanıma aldım. İçinde bulundukları araç gelince torunumu görmek için aracın yayına gittim. Eşim aracın dışındaydı. Beni görünce 'git' işareti yaptı. Tabanca karın bölgemde takılıydı. Aramızda fiziksel temas olunca ve biri beni çekince silah patladı. Silahın namlusuna merminin nasıl sürüldüğünü bilmiyorum." diye konuştu.

Yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Hayrettin M, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Müşteki Semra M. de eşiyle evlendikleri günden beri aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kocasının kendisini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay günü kızı, damadı, torunu ve bazı akrabalarıyla gezmeden döndüklerini anlatan Semra M, "Araçla evin olduğu yere geldiğimizde ilk ben indim. Birkaç metre ötede eşim elindeki silahı bana doğrultmuş vaziyetteydi. Çığlık atarak aracın içine doğru hamle yaptım. Sağ omzumdan giren kurşun daha sonra sağ kaburgamdan girerek akciğerlerimi deldi ve hala sol göğsümde bulunmakta. Ben vurulup aracın içine girdikten sonra 1 el daha ateş etmek istedi ama silahı tutukluk yaptı. Eğer silahı tutukluk yapmasaydı ben ölmüştüm. Mermi, yanımda bulunan kızıma ve torunuma da isabet edebilirdi. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Duruşmada, müşteki ve sanığın kızları ile damadı da tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve diğer bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde ağustos ayında yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Semra M'yi, silahla yaraladığı iddiasıyla Hayrettin M. (60) gözaltına alınmıştı.