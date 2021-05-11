BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında evde mahsur kalan iki kardeş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kardeşler hastaneye kaldırılırken, yangın ise ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi 293 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Mustafa ve Mahir Bektaş isimli kardeşleri kurtardı. Dumandan etkilenen kardeşler sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa ve Mahir Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.