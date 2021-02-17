Dün saat 10.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde iş yerinin önünde park ettiği aracından inen gazeteci Ferruh Varanoğlu kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganın 6 el ateş ettiği Varanoğlu, sağ ayağından vuruldu. Saldırgan kaçarken, yaralı Ferruh Varanoğlu, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Varanoğlu'nun yanına gelen 1 şüpheli, belindeki tabancayı çıkartıp art arda ateş ediyor. Ardından da kaçıyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sokak ortasında gazeteciye kanlı pusu! Anbean kamerada - Son Dakika