Sokak ortasında gazeteciye kanlı pusu! Anbean kamerada - Son Dakika

Sokak ortasında gazeteciye kanlı pusu! Anbean kamerada

17.02.2021 09:44

Bursa'da gazeteci Ferruh Varanoğlu kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurularak yaralanan Varanoğlu tedavi altına alınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 10.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde iş yerinin önünde park ettiği aracından inen gazeteci Ferruh Varanoğlu kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Saldırganın 6 el ateş ettiği Varanoğlu, sağ ayağından vuruldu. Saldırgan kaçarken, yaralı Ferruh Varanoğlu, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Varanoğlu'nun yanına gelen 1 şüpheli, belindeki tabancayı çıkartıp art arda ateş ediyor. Ardından da kaçıyor.

Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Sokak ortasında gazeteciye kanlı pusu! Anbean kamerada

Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında gazeteciye kanlı pusu! Anbean kamerada - Son Dakika


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