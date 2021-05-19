Son dakika haberleri: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokağı'ndaki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Tesiste hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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