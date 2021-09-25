Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Duran Ekmen (56), Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi, sürücü Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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