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Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı

15.02.2022 15:22

Bursa'da tartışma sırasında silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'da tartışma sırasında silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre F.A. (41), Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında çocuğunun ameliyatını konuşmak için eski karısının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen C.B. (47) ile buluştu.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında C.B'nin, yanındaki tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.

Bacaklarından yaralanan ve çevredekiler tarafından hastanenin içine taşınarak ameliyata alınan F.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra otomobiliyle uzaklaşan C.B. ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı
Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı
Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı
Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı
Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı
Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı

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Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


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