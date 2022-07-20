Son dakika haberleri | BURSA'DA, HAYVAN ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGINDA ÇOK SAYIDA KANATLI VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BURSA'DA, HAYVAN ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGINDA ÇOK SAYIDA KANATLI VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

20.07.2022 19:50

Son dakika haberi: BURSA'nın Mudanya ilçesindeki hayvan çiftliğinde, tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki hayvan çiftliğinde, tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte söndürdüğü yangında çok sayıda kanatlı ve küçükbaş hayvan öldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesi Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesi'ndeki bir çiftlikte çıktı. İçerisinde küçükbaş ve kanatlı hayvan bulunan çiftlikte, tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, alevler çiftliğin bitişiğindeki samanlığa sıçradı. İçerideki hayvanları dışarı çıkaran çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracı, 2 tanker ve 14 kişilik itfaiye personeliyle müdaha edilen yangına Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de destek verdi. Yangın, 1 saat içerisinde çevredeki zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü. Yangında, çok sayıda küçükbaş ve kanatlı hayvanın öldüğü öğrenildi. Çiftlikte de büyük tahribata yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/MUDANYA, (Bursa), (DHA) -

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Çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu Çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BURSA'DA, HAYVAN ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGINDA ÇOK SAYIDA KANATLI VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BURSA'DA, HAYVAN ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGINDA ÇOK SAYIDA KANATLI VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika
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