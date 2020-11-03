Son dakika haberleri! Bursa'da hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı - Son Dakika

BURSA'da daha önce hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen 1'i çocuk 3 şüpheli, polisin takibi sonucu girdikleri evde suçüstü yakalandı. Üzerlerinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çıkan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin apartmana girme anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, pazar günü merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Demirtaş Mahallesi'nde devriye gezerken daha önce hırsızlık suçuna karışmış D.A. (30), N.D. (34) ve Ç.B.'yi (15) gördü. Şüphelileri tanıyan ekipler, takibe aldı. Şüphelilerin bir süre sonra Cumhuriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerindeki Yörük Apartmanı'na girdiğini gören ekipler apartmanın girişinde beklemeye başladı. Polis, yaklaşık 25 dakika sonra apartmandan çıkan 1'i çocuk 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şüphelinin üst aramasında 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Ziynet eşyaların şüphelilerin girdikleri binada oturan E.S.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, altınları E.S.'ye teslim etti.