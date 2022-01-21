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Son dakika haberleri! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

21.01.2022 23:25

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 20.45 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan Osman Tongur (30) yönetimindeki 16 AAL 336 plakalı otomobil, Gazimagosa Caddesi'nden kavşağa çıkan Ceyhun Mantaş (35) yönetimindeki 16 AOD 043 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden Mantaş'ın kullandığı otomobil bir iş yerine çarparak, durdu. Kaza sonucu Osman Tongur'un kullandığı otomobildeki yolcu Mümine Tongur (32) yaralandı. Yaralı, ihbarşa olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

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Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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