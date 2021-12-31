Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bursa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika