Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)

16.05.2022 15:36
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)

Son dakika haberlerine göre '3 ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ'Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi...

'3 ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ'

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapılan fabrikadaki yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, işçilerden alınan ilk ifadelere göre, yangının asma katta elektrik kontağından çıktığını söyledi. Alevlere müdahaleyle fabrikanın 95 çalışanının tahliye edildiğini söyleyen Canbolat, şunları kaydetti: "Gördüğünüz gibi büyük bir yangın var. Sadece bu fabrikada devam ediyor. İlk tespitlere göre herhangi bir yaralı ve can kaybı yok. Fabrikada üreticilerin verdiği bilgi de bu yönde. Sadece dumandan etkilenen 3 çalışan var. Onlar da hastaneye sevk edildi. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bölgeye UMKE, AFAD, bütün iftaiye ekiplerimiz sevk edildi. Şu anda müdahale sürüyor. En kısa zamanda kontrol altına almaya çalışacağız. Fabrikanın 95 çalışanı varmış. Köpüklü yalıtım malzemesi üretiyor. İçeride kimyasal malzemeler de var. Onunla ilgili de müdahale yapılıyor. Bütün imkanları seferber ettik, bir an önce kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an için sevindirici olan şey herhangi bir can kaybı ve yaralının olmaması."YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına 35 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım A.Ş., BUSKİ ve ilçe belediyelerine bağlı toplam 60'a yakın araç ve 120 personelle müdahale edildi. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı. 20 bin metrekare alanda kurulu fabrikanın üretim bölümü tamamen yanarken, idare bölümünde de hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Muammer İRTEM-İsmail Hakkı Seymen-Abdulselam UĞUR/ KESTEL (Bursa),

Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)
YORUMLAR
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Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Son dakika: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (5) Son dakika: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (5)

Organize Sanayi Bölgesi, Kestel, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3) - Son Dakika
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