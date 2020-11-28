İtfaiye ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu sonuçsuz kaldı - Son Dakika

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, çatıda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar