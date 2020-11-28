Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çatıda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Turgutalp Mahallesi Kula Sokak'taki bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, çevrede yaşayanların dikkatini çekti.
Vatandaşların çabalarıyla kurtarılamayan kedi, 2 hafta boyunca çevredekilerin çatıya attığı yiyeceklerle beslendi.
İhbar üzerine bugün bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat çaba harcadı.
Yavru kedi, çatıdan çatıya atlayarak kaçtı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İtfaiye ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu sonuçsuz kaldı - Son Dakika